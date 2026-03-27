|
|
|
В Батуми задержали троих за мошенничество с фальшивыми деньгами через терминалы
27.03.2026 11:14
Трех человек задержали в Батуми за мошенничество с фальшивыми деньгами. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Обвиняемые – мужчины в возрасте 28, 30 и 42 лет. Следствие утверждает, что они вносили поддельные купюры в платежные терминалы. Устройства воспринимали фальшивые банкноты как настоящие деньги, и таким образом обвиняемые на свои счета зачислили до 8 тыс. лари (около $3 тыс.).
Фальшивые деньги изъяли в качестве вещдоков при обысках у обвиняемых.
Расследование продолжается по статьям 180 и 19-180 УК Грузии – мошенничество и попытка мошенничества. За эти преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 9 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна