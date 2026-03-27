На КПП «Казбеги» пресечена контрабанда ювелирных изделий
27.03.2026 12:06
В Грузии задержан человек по обвинению в незаконном ввозе ювелирных изделий через таможенный пункт «Казбеги». Об этом сообщает Следственная служба Министерства финансов.
По данным ведомства, обвиняемый пытался ввезти в страну 665,71 грамма ювелирных изделий общей стоимостью 150 271,71 лари, скрыв их в специально оборудованном тайнике в транспортном средстве, находившемся под его контролем.
Контрабанда была выявлена в ходе таможенного контроля. В результате проведенных следственных действий правоохранители изъяли как ювелирные изделия, так и автомобиль подозреваемого.
В настоящее время ведется расследование по статье 214, части 2 Уголовного кодекса Грузии. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
