На КПП «Казбеги» пресечена контрабанда ювелирных изделий

27.03.2026 12:06





В Грузии задержан человек по обвинению в незаконном ввозе ювелирных изделий через таможенный пункт «Казбеги». Об этом сообщает Следственная служба Министерства финансов.



По данным ведомства, обвиняемый пытался ввезти в страну 665,71 грамма ювелирных изделий общей стоимостью 150 271,71 лари, скрыв их в специально оборудованном тайнике в транспортном средстве, находившемся под его контролем.



Контрабанда была выявлена в ходе таможенного контроля. В результате проведенных следственных действий правоохранители изъяли как ювелирные изделия, так и автомобиль подозреваемого.



В настоящее время ведется расследование по статье 214, части 2 Уголовного кодекса Грузии. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.







