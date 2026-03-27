В Грузии раскрыли крупный канал контрабанды наркотиков через почту
27.03.2026 11:19
В Грузии разоблачили крупный канал доставки наркотиков в страну – запрещенные вещества отправляли из-за границы по почте под видом пищевых добавок. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По делу задержаны пять человек – граждане Грузии, России, Кыргызстана и Украины. В министерстве не уточнили, связаны ли эти люди друг с другом.
«Следствие установило, что задержанные лица планировали реализовать наркотики и психотропные вещества в особо крупных объемах, доставленных им из-за границы в замаскированных посылках», — информирует ведомство.
Кто был отправителем наркотиков, также неясно. Полиция провела контрольную доставку посылок, которая «подтвердила преступные умыслы» подозреваемых.
В качестве вещественных доказательств из посылок, а также из домов фигурантов изъяли не менее 20 килограмм наркотиков и психотропов. Среди них 311 таблеток МДМА, до 9 килограммов мефедрона, более 2 килограммов метадона, до 4 килограммов гашиша, до 1,5 килограммов клефедрона, марихуану, а также смесь психотропного вещества кетамина и наркотического препарата альфа-ПВП.
Следствие продолжается по четырем статьям УК Грузии, которые подразумевают незаконную покупку и хранение, попытку аналогичных действий, а также пособничество в продаже наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере. Задержанным грозит лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.
