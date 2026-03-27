Девятерым предъявлены обвинения по факту присвоения денежных средств в крупном размере

27.03.2026 14:56





Прокуратура Грузии начала уголовное преследование девяти лиц по фактам присвоения в крупном размере денежных средств, выделенных на строительство 16 детских садов, рассчитанных на 1 550 детей, в различных муниципалитетах, а также по фактам легализации незаконных доходов организованной группой, служебной халатности и изготовления-использования поддельных документов. Четверо из них задержаны.



По сообщению прокуратуры, расследованием, проведённым Департаментом по борьбе с коррупционными преступлениями Генеральной прокуратуры Грузии, установлено, что в 2023–2025 годах в рамках 9 тендеров между Фондом муниципального развития Грузии и строительной компанией ООО «Мшенгрупп» были заключены контракты на строительство и реабилитацию 16 детских садов в муниципалитетах Хелвачаури, Кеда, Ниноцминда, Цаленджиха, Хоби, Лагодехи и Каспи.



«Для выполнения указанных работ ООО «Мшенгрупп» было перечислено в общей сложности 18 648 018 лари, из которых 4 762 587 лари, согласно заранее разработанному плану, были присвоены членами организованной группы, чем государству был причинён значительный имущественный ущерб. В тот же период участники группы разработали и реализовали преступную схему легализации незаконных доходов: присвоенные средства переводились на личные счета членов группы, счета созданных ими компаний и аффилированных лиц. В результате были приобретены десятки объектов недвижимости и компаний общей стоимостью более 4 млн лари. Часть имущества впоследствии была переоформлена на других физических и юридических лиц с целью сокрытия.



Расследованием также установлено, что отдельные руководящие лица Фонда муниципального развития проявили халатность и ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности, что повлекло тяжёлые последствия. В частности, ООО «Мшенгрупп» 15 раз необоснованно запрашивало авансовые платежи на проведение строительных и реабилитационных работ. Должностным лицам было известно, что компания не выполняет свои обязательства по тендерам, однако вместо принятия предусмотренных законом мер они проявляли бездействие и каждый раз давали разрешение на перечисление авансов. В результате из 16 детских садов строительство четырёх даже не было начато, а остальные работы выполнены ненадлежащим образом, и ни один из объектов до сих пор не сдан.



Кроме того, установлено, что инженерный надзор за работами осуществляла частная экспертная компания, которая должна была проверять объёмы и качество выполненных работ. Несмотря на то, что её сотрудники знали о несоответствии данных в актах фактически выполненным работам, по просьбе руководителя ООО «Мшенгрупп» они подтвердили эти данные, что позволило членам преступной группы незаконно завладеть государственными средствами.



Руководителям строительной компании и членам организованной группы предъявлены обвинения в присвоении государственных средств в крупном размере с использованием служебного положения, легализации незаконных доходов и изготовлении-использовании поддельных документов. Это предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.



Бывшим руководящим лицам Фонда муниципального развития предъявлены обвинения в служебной халатности, что предусматривает до 5 лет лишения свободы.



Экспертам надзорной компании предъявлены обвинения в изготовлении поддельных документов, что предусматривает до 6 лет лишения свободы.



Имущество, приобретённое с целью легализации незаконных доходов, арестовано, расследование продолжается для выявления других причастных лиц, в том числе государственных служащих», — говорится в сообщении прокуратуры.







