Внесены изменения в правила выписки электронных рецептов на психотропные препараты
27.03.2026 15:01
В рамках реформы психотропных медикаментов внесены изменения в правила выдачи электронных рецептов.
По информации Минздрава Грузии, новый порядок вступит в силу с 1 апреля и направлен на ужесточение контроля за оборотом психотропных препаратов, а также на предотвращение их нецелевого и ненадлежащего использования.
«Согласно изменениям, максимальное количество препарата, отпускаемого по рецепту, определяется следующим образом: для совершеннолетнего пациента — не более чем на 14 дней, для несовершеннолетнего — не более чем на 30 дней. Выписка нового рецепта допускается, если у пациента осталось не более пяти дней запаса лекарства.
Кроме того, суточная доза назначаемого психотропного препарата не должна превышать максимальный предел, установленный инструкцией к данному препарату. Необходимость назначения конкретного лекарства должна быть обоснована врачом в медицинской истории пациента.
В случае необходимости изменения дозы врач обязан учитывать количество оставшегося у пациента препарата. Регуляция также определяет правила для случаев, когда препарат утерян, поврежден или уничтожен», — говорится в информации.
По информации Министерства здравоохранения, изменения связаны с выявленными Агентством регулирования медицинской и фармацевтической деятельности нарушениями, когда в ряде случаев психотропные препараты назначались без надлежащего обоснования, диагностики и консультации, в том числе — в завышенных дозах и врачами, не имеющими соответствующего разрешения.
«Обществу известно, что за указанные нарушения Совет профессионального развития уже привлек к профессиональной ответственности 10 медиков. Члены совета согласились, что для снижения рисков необходимо дальнейшее совершенствование и ужесточение механизмов контроля.
Профилактика подобных нарушений остается приоритетом Министерства здравоохранения, и надзор за процессом назначения и отпуска психотропных препаратов будет еще более усилен», — отмечается в сообщении.
