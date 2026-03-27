Баннеры с изображением Патриарха будут временно сняты из-за плохой погоды


27.03.2026   16:30


«Из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий и сильного ветра баннеры с изображением Католикоса-Патриарха всего Грузинского народа будут временно сняты с фасада здания Тбилисского сакребуло», — сообщили Первому каналу Грузии в Администрации правительства.

По информации ведомства, после улучшения погодных условий баннеры вновь будут размещены на здании.

В честь памяти Католикоса-Патриарха Илии Второго баннеры были размещены 19 марта на зданиях различных государственных учреждений в Тбилиси.

Католикос-Патриарх Илия Второй скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Похороны Илии Второго состоялись 22 марта в Сионском соборе.


