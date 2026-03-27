|
|
|
Баннеры с изображением Патриарха будут временно сняты из-за плохой погоды
27.03.2026 16:30
«Из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий и сильного ветра баннеры с изображением Католикоса-Патриарха всего Грузинского народа будут временно сняты с фасада здания Тбилисского сакребуло», — сообщили Первому каналу Грузии в Администрации правительства.
По информации ведомства, после улучшения погодных условий баннеры вновь будут размещены на здании.
В честь памяти Католикоса-Патриарха Илии Второго баннеры были размещены 19 марта на зданиях различных государственных учреждений в Тбилиси.
Католикос-Патриарх Илия Второй скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Похороны Илии Второго состоялись 22 марта в Сионском соборе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна