Баннеры с изображением Патриарха будут временно сняты из-за плохой погоды

27.03.2026 16:30





«Из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий и сильного ветра баннеры с изображением Католикоса-Патриарха всего Грузинского народа будут временно сняты с фасада здания Тбилисского сакребуло», — сообщили Первому каналу Грузии в Администрации правительства.



По информации ведомства, после улучшения погодных условий баннеры вновь будут размещены на здании.



В честь памяти Католикоса-Патриарха Илии Второго баннеры были размещены 19 марта на зданиях различных государственных учреждений в Тбилиси.



Католикос-Патриарх Илия Второй скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Похороны Илии Второго состоялись 22 марта в Сионском соборе.







