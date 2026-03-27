Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Илии II в посольстве Грузии

27.03.2026 17:17





Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Грузии и выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Президент Ильхам Алиев оставил запись в траурной книге. Он также побеседовал с послом Грузии в Азербайджане Зурабом Патарадзе, сообщает сайт президента.



Ильхам Алиев отметил, что Илия II посвятил свою жизнь и деятельность благородным делам и продвижению межрелигиозного диалога, подчеркнул, что в Азербайджане всегда будут с уважением чтить его память.



Он также коснулся роли Илии II в развитии азербайджано-грузинских традиционных отношений дружбы и сотрудничества.



Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II (в миру – Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года и возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – почти полвека. На протяжении десятилетий он неизменно оставался самым авторитетным общественным деятелем страны. Патриарх скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. 22 марта Илия II был похоронен в кафедральном соборе Сиони в Тбилиси.





