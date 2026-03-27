«Лело» требует введения временного верхнего предела цен на топливо или снижения акциза вдвое

27.03.2026 18:06





Чтобы остановить или замедлить рост цен на бензин и дизель, необходимо потребовать установления временно верхнего предела цен на топливо или сокращения акциза вдвое, - заявил один из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Тазо Датунашвили, говоря о бремени повышения цены на топливо до 60 тетри и в связи с этим угрозе повышения цен на продукты и в других направлениях.



По словам Датунашвили, сложности, вызванные текущими процессами на Ближнем Востоке, «Грузинская мечта» должна встречать конкретными решениями, как это сделали несколько других стран.



«Многие страны отвечают на кризис на международном рынке либо снижая акциз, либо вводя потолок цен на топливо. Например, 8 марта Южная Корея приняла решение ввести верхний предел цены. Аналогичные временные меры были приняты правительствами Венгрии и Хорватии в ЕС. Благодаря этому решению цена на дизель и бензин будет сохраняться на фиксированной отметке независимо от того, как меняется стоимость нефти на международном рынке.



«Грузинская мечта», как и во всем, запоздала с принятием мер, но принять эти меры необходимо. Для того чтобы остановить или замедлить рост цен на бензин и дизель, необходимо потребовать временного введения верхнего предела цены на топливо или также временного снижения стоимости акциза вдвое. Это решение приведет к сокращению бюджета Грузии примерно на 560 миллионов лари в течение месяца, что однозначно возможно сбалансировать, особенно в условиях, когда человек, называемый премьер-министром этой страны, говорит, что у экономики страны очень большой плюс, соответственно, вполне возможно сбалансировать 50-60 миллионов лари в месяц, чтобы граждане Грузии не получили давления, которое вызовет рост цен на нефть на мировом рынке.



Также могут сократить коррупционные подходы, уменьшить бюджет СГБ, которая не выполняет никаких других функций, кроме политической полиции, сократить бюрократию, которая чрезмерно служит этим людям абсолютно во всех направлениях», - сказал Тазо Датунашвили.





