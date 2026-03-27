В Батуми задержаны трое за мошенничество с платёжными терминалами
27.03.2026 19:04
По информации МВД Грузии, задержаны три человека — 1998, 1996 и 1984 годов рождения, один из них ранее судим.
По данным следствия, обвиняемые использовали быстрые платёжные терминалы:
▪️ вместо денег вносили фальшивые купюры
▪️ аппараты принимали их как настоящие
▪️ средства зачислялись на указанные ими счета
Удалось зачислить до 8 000 лари. Часть операций провести не удалось.
В ходе обысков изъяты фальшивые купюры, проведены обыски у подозреваемых и в их автомобилях.
Дело расследуется по статьям 180 и 19-180 УК Грузии (мошенничество и попытка мошенничества).
Максимальное наказание — до 9 лет лишения свободы.
