В Батуми задержаны трое за мошенничество с платёжными терминалами

27.03.2026 19:04





По информации МВД Грузии, задержаны три человека — 1998, 1996 и 1984 годов рождения, один из них ранее судим.



По данным следствия, обвиняемые использовали быстрые платёжные терминалы:

▪️ вместо денег вносили фальшивые купюры

▪️ аппараты принимали их как настоящие

▪️ средства зачислялись на указанные ими счета



Удалось зачислить до 8 000 лари. Часть операций провести не удалось.



В ходе обысков изъяты фальшивые купюры, проведены обыски у подозреваемых и в их автомобилях.



Дело расследуется по статьям 180 и 19-180 УК Грузии (мошенничество и попытка мошенничества).



Максимальное наказание — до 9 лет лишения свободы.





