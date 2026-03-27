Комитет по иностранным делам Великобритании: необходимо ввести санкции против «Мечты»

27.03.2026 18:54





Комитет по иностранным делам Великобритании в своём отчёте «Дезинформационная дипломатия – как вредоносные субъекты пытаются подорвать демократию» критически оценивает происходящие в Грузии процессы.



В документе говорится о демократическом откате, рисках консолидации автократии и отходе от западного курса. Британские законодатели призывают представителей своего правительства рассмотреть возможность введения дополнительных санкций против лиц, которые, по их оценке, препятствуют демократическому развитию страны и распространяют дезинформацию.



Отдельная глава отчёта посвящена основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, отмечается, что он накопил финансовый капитал в России и фигурирует в распространении пророссийских нарративов в Грузии.



«Комитет выражает глубокую обеспокоенность продолжающимся ухудшением демократии в Грузии, которое, при текущей траектории, может привести к формированию устоявшейся автократии, находящейся в сфере влияния России, подобно Беларуси. В отчёте осуждаются действия правительства «Грузинской мечты», связанные с приостановкой переговоров о вступлении в ЕС, репрессиями против оппозиции, ограничением легитимных протестов и распространением дезинформации. По мнению авторов, эти действия повторяют «российский сценарий» и указывают на координацию между Тбилиси и Москвой. Также поддерживаются уже предпринятые правительством Великобритании шаги по введению санкций против грузинских официальных лиц, причастных к нарушениям прав человека в ответ на легитимные протесты», — говорится в документе.



Здесь же приводятся и конкретные рекомендации – подчёркивается необходимость дополнительных мер. В частности, предлагается расширить целевые финансовые и визовые санкции в отношении лиц и организаций, которые, по оценке авторов, способствуют распространению дезинформации и ослаблению европейского курса страны.



«Мы призываем правительство ввести новые целевые финансовые и визовые санкции против официальных лиц «Грузинской мечты», поддерживающих закон об «иноагентах», против грузинских клептократов, а также против грузинских медиаорганизаций, распространяющих дезинформацию. Эти дополнительные санкции значительно повысят цену для тех, кто пытается подорвать стремление грузинского народа к европейскому курсу, и станут сигналом того, что Соединённое Королевство поддерживает демократию в Грузии, а не автократию», — говорится в отчёте.



Отмечается, что британские парламентарии при анализе событий в Грузии опираются на международные и правовые документы, включая резолюции Европарламента, документы Парламентской ассамблеи ОБСЕ и выводы Московского механизма.





