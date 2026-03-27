Грузинский бизнесмен объявил о закупках угля в Донецке и предостерег власти от вмешательства

27.03.2026 16:59





Грузинская компания George Oil планирует начать закупки угля и металла на территории оккупированного Донецка. Информацию журналистам подтвердил директор компании, бизнесмен Валериан Кочиашвили.



О подписании соглашения власти так называемой ДНР сообщили 20 марта. Глава сепаратистского правительства Андрей Чертков назвал договор «возможностью для расширения рынков сбыта и укрепления экономических позиций республики». При этом конкретные контракты и подтвержденные объемы поставок на данный момент отсутствуют.



Кочиашвили заявил грузинской службе Радио Свобода, что рассматривает возможность поставок с оккупированных территорий как на внутренний рынок, так и в третьи страны, включая Турцию и Индию. По его словам, обсуждения могут продолжить в ближайшие месяцы, а запуск поставок возможен в перспективе.



«Нужно как можно быстрее и вовремя наладить связи, чтобы закончился этот хаос. Там есть каменный уголь. Русские отобрали у украинцев уголь, и я хочу наладить отношения с Россией. Все-таки они наши соседи, и если с ними не будет связей, нам ничего не поможет. Сначала мы подписали одно соглашение, а дальше посмотрим», — заявил он.



В то же время бизнесмен отметил, что ранее не занимался торговлей углем.



В комментарии TV Pirveli он также заявил о намерении защищать свои коммерческие интересы и пригрозил «отрезать уши» миллиардеру-основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили в случае попыток властей препятствовать поставкам.



«Я предупрежу »Грузинскую мечту», чтобы они помогли, иначе я им уши отрежу, и Иванишвили тоже уши отрежу», — сказал он в эфире.



По данным публичных реестров, George Oil контролирует Валериан Кочиашвили, она связана с двумя зарегистрированными в Грузии фирмами: George Oil и George Oil Plus.



Подконтрольные сепаратистским властям СМИ называют компанию «крупным игроком» на рынке госзакупок в Грузии, однако сам Кочиашвили утверждает, что его бизнес имеет ограниченный масштаб и сотрудничество с ДНР было инициировано им лично.



«Какой я игрок, у меня на счетах ничего нет. Буду игроком, если кто-то даст мне чего-нибудь по нормальной цене, чтобы можно было »играть». Вообще знаешь, как это бывает: откроешь фирму и думают, что ты уже состоялся. Если нет движения, я могу за день открыть 2000 фирм – и что дальше?», — сказал он Радио Свобода.



Кочиашвили известен в Грузии прежде всего как эпатажный автор в Tik-Tok. Он привлек внимание общественности в мае 2025 года, когда публично оскорбил посла Германии Питера Фишера и его супругу в Батуми, после чего записал видео с угрозами физической расправы в адрес дипломата.



Согласно открытым данным, он уже длительное время выстраивает деловые контакты с российской стороной. По данным российских СМИ, George Oil в сентябре 2025 года на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписала меморандум о сотрудничестве с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей.



После начала войны России против Украины страны ЕС ввели запрет на импорт российского угля, что ограничило внешние рынки сбыта для сырья с территорий, которые Москва считает частью России. В этих условиях значительная часть экспорта переориентируется на третьи страны, включая Турцию и ряд государств Азии и Ближнего Востока.



Комментируя инициативы Кочиашвили, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что власти страны в целом «не обязаны соблюдать санкции Евросоюза», но делают это «из уважения и поддержки украинского народа».

«Поскольку мы ввели ограничения на политические и экономические отношения с Донецком и этими территориями, любая торговля невозможна», — сказал Папуашвили.



Он добавил, что с учетом этого «не видит риска» введения санкций ЕС против Грузии.



