Георгий Рехвиашвили: Против Алеко Элисашвили «шьют» новое дело

27.03.2026 18:03





Они придумали сшить новое уголовное дело, которое свяжут с Элисашвили - дело начато в мае 2025 года и касается пожара в здании архива в суде, - заявил адвокат одного из лидеров «Лело- Сильная Грузия» Алеко Элисашвили - Георгий Рехвиашвили.



«Еще раз подтвердилось, что в текущем уголовном деле нет ни одного доказательства, ни единого заслуживающего доверия юридического подтверждения того, что Алеко Элисашвили совершил попытку террористического акта. Сейчас следствие зашло в тупик. Они думают, какой найти выход, исходя из данного дела, и придумали одно - сшить новое уголовное дело, с которым свяжут Александра Элисашвили. Это дело начато в мае 2025 года. Дело касается пожара, вспыхнувшего в архивном здании в суде. Вчера был взят образец для одорологического исследования Александра Элисашвили. Конечно, пытаются создать этим некую цепочку, что существовало несколько эпизодов совершения им каких-то конкретных действий. Это ясно указывает, что в отношении Александра Элисашвили ведется политическое преследование. Его преследуют по политическому признаку, и пытаются таким образом отдалить от активной политической деятельности.



Добавлю еще одно, когда он получил эту информацию, это вызвало у него улыбку. Он сказал, что «наверное, скоро меня обвинят и в сжигании собора Парижской Богоматери». Любой пожар, произошедший в Тбилиси, сейчас следствие все пытается связать с Александром Элисашвили», - сказал адвокат.





