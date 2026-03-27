В 2025 году в Грузии выросло число браков и снизилось количество разводов

27.03.2026 16:52





В 2025 году в Грузии выросло число регистраций браков и сократилось количество разводов. Это следует из данных Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).



По информации ведомства, в течение прошлого года в стране поженились 22 285 пар, что на 2,9% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом число разводов составило 13 173, снизившись на 2,6%.



Средний возраст вступления в первый брак продолжил расти. Для женщин он составил 30,1 года, для мужчин – 32,4 года, увеличившись на 0,2 года в обоих случаях.



Наибольшее число браков в региональном разрезе зафиксировали в Тбилиси (6 553), Имеретии (3 284) и Квемо Картли (2 944). Больше всего разводов также пришлось на столицу – 4 547 случаев, тогда как наименьший показатель зарегистрировали в Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии (110).



Источник: Новости - Грузия

