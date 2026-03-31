Госсекретарь США пообещал пересмотреть отношения с НАТО из-за отказа Европы помочь в войне с Ираном

31.03.2026 13:32





Госсекретарь США Марко РубиоZuma\TASS

Нежелание европейский стран помочь Дональду Трампу в военной операции против Ирана и разблокировке Ормузского пролива до окончания боевых действий может заставить США пересмотреть отношения с НАТО, заявил госсекретарь Марко Рубио. «Если НАТО сводится лишь к тому, что мы защищаем Европу в случае нападения на них, а они отказывают нам в праве использовать военные базы, когда это нам необходимо, то это не очень хорошая договоренность. В таких условиях трудно продолжать участвовать [в альянсе], — заявил Рубио в интервью Al Jazeera. – Поэтому все это придется пересмотреть».



Трамп ранее назвал другие страны НАТО «трусами», а сам альянс — «бумажным тигром». При этом США, согласно многочисленным сообщениям СМИ со ссылкой на европейских чиновников, не предупредили партнеров о подготовке военной операции в Иране. Рубио фактически ушел от ответа на вопрос корреспондента Al Jazeera об этом, назвав подобные заявления «лицемерными» и начав рассказывать, что американские войска расквартированы в Европе с целью ее защиты. «Если бы мы завтра решили вывести наши войска из Европы, это означало бы конец НАТО, – заявил он и продолжил: – НАТО — это альянс, а альянс подразумевает взаимовыгодность. Это не может быть улица с односторонним движением. Будем надеяться, что мы сможем это исправить. У нас будет время заняться этим позже».



Особое недовольство в Вашингтоне вызывает позиция Испании, которая запретила использовать две расположенные на ее территории базы для операции против Ирана и даже свое воздушное пространство – для пролета бомбардировщиков и их дозаправки. Но, пытаясь договориться с Мадридом, американцы объясняли необходимость использовать базы для оказания давления на Иран, а не для войны с ним, выяснила газета El Pais.



После возвращения в Белый дом Трамп стал настаивать на ограничении деятельности НАТО, возвращении к изначальной цели альянса – обеспечению безопасности в атлантическом регионе. Представители Вашингтона даже не хотят приглашать на официальные мероприятия летнего ежегодного саммита НАТО партнеров альянса, включая Украину, азиатские страны и Австралию.



Это не помешало Трампу потребовать от стран НАТО помочь США на Ближнем Востоке.



По словам Рубио, он всегда был убежденным сторонником НАТО в том числе потому, что право использовать военные базы в Европе «дает нам рычаги влияния и обеспечивает гибкость в плане оперативных возможностей по всему миру».



Но за исключением Испании другие страны продолжают помогать США, хотя премьер-министр Великобритании Кир Стармер поначалу хотел отказать Вашингтону, но в итоге разрешил использовать авиабазу Фэрфорде. Базы в Великобритании, Германии, Португалии, Италии, Франции и Греции играют важную роль в операциях американских ВВС и ВМС.



Крупнейшая американская база в Европе, немецкая «Рамштайн», является важнейшим центром операций США против Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на немецких и американских военных. Это ключевой узел оперативного управления, связи и передачи данных, в частности для координации ударов дальнобойными беспилотниками и бомбардировщиками. База обеспечивает постоянное воздушное сообщение между США, Европой и странами Персидского залива, транспортные самолеты доставляют на Ближний Восток личный состав, боеприпасы и оборудование.



США могут использовать Рамштайн и другие базы в войне против Ирана, поскольку, согласно межправительственным соглашениям, Германия никак не может повлиять на эти действия США, заявил WSJ представитель канцлера Фридриха Мерца.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





