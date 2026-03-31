Комиссия МВД уничтожила 626 килограммов наркотиков

31.03.2026 13:55





По распоряжению министра внутренних дел Грузии, постоянная комиссия уничтожила 626 килограммов наркотических веществ, изъятых в ходе различных следственных мероприятий по всей стране, общая стоимость которых на так называемом «чёрном рынке» составляет примерно 19 миллионов лари.



Как сообщает МВД, сотрудники Экспертно-криминалистического департамента в специальной высокотемпературной печи (инсинераторе), соответствующей современным стандартам, уничтожили особенно большие объёмы различных наркотических веществ, включая: кокаин, героин, метадон, МДМА, альфа-ПВП, кетамин, амфетамин, каннабис, ТГК, клеведрон, бупренорфин, трамадол, кодеин и марихуану. Также были уничтожены психотропные и новые психоактивные вещества.



В соответствии с действующим законодательством, процесс уничтожения наркотиков, проведённый с соблюдением современных экологических стандартов, осуществлялся при участии членов постоянной комиссии вместе с сотрудниками МВД, а также с представителями Генеральной прокуратуры и Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты.





