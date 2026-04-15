В Болниси напали на активиста Нурадина Набиева

МВД Грузии начало расследование по факту нападения на болнисского активиста Нурадина Набиева по статье «насилие». В ведомстве сообщили Radio Marneuli, что по делу проводятся следственные действия.



Инцидент произошёл сегодня, 15 апреля, в селе Фаризи Болнисского муниципалитета.



По словам Набиева, на него напали девять человек и избили. Он рассказал, что в момент нападения находился на работе в чайхане: к нему подошли неизвестные, спросили его имя и после того, как он подтвердил, кто он, сразу напали.



Набиев связывает произошедшее со своей общественной активностью и политическими взглядами. По его утверждению, среди нападавших могли быть лица, связанные с мэрией, а также сторонники Ирана; он также отметил, что среди них были несовершеннолетние.



В результате нападения активист получил травмы головы и повреждение губы, ему наложили пять швов. В настоящее время он находится в одной из больниц Болниси.



Набиев также сообщил, что несколькими днями ранее уже подвергался нападению после своих высказываний об аятолле Али Хаменеи. По его словам, тогда конфликт возник из-за комментария в соцсетях, после чего один из мужчин, Отар Байрамов, применил к нему физическое насилие.



Сегодняшнее нападение Набиев также связывает со своими недавними заявлениями о дефиците и ценах на медикаменты. Он утверждает, что накануне, 14 апреля, опубликовал видеообращение на эту тему, после чего и произошло нападение.



Активист возлагает ответственность за произошедшее на представителей «Грузинской мечты» и депутата парламента Заура Даргали. Связаться с Даргали журналистам Radio Marneuli не удалось.



Radio Marneuli отмечает, что Нурадин Набиев участвовал в выборах в органы местного самоуправления 2025 года по пропорциональному списку партии Lelo. Он активно освещает проблемы Болнисского муниципалитета и регулярно публикует фото- и видеоматериалы о ситуации в регионе.





