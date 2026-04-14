Европарламент и Совет Европы одобрили проект строительства подводного кабеля в Черном море


14.04.2026   12:43


Европарламент и Совет Европы одобрили проект подводного кабеля в Чёрном море. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза.

Согласно документу, проекту присвоен статус «проекта взаимного интереса» (PMI). Это означает, что черноморский кабель сможет получить финансирование ЕС и воспользоваться ускоренной процедурой получения разрешений.

Проект предусматривает прокладку 1155-километровой подводной линии электропередачи между Анаклия и румынским городом Констанца.

Еврокомиссия присвоила статус «проекта взаимного интереса» в общей сложности 235 трансграничным энергетическим проектам.


