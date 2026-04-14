|
|
|
Европарламент и Совет Европы одобрили проект строительства подводного кабеля в Черном море
14.04.2026 12:43
Европарламент и Совет Европы одобрили проект подводного кабеля в Чёрном море. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза.
Согласно документу, проекту присвоен статус «проекта взаимного интереса» (PMI). Это означает, что черноморский кабель сможет получить финансирование ЕС и воспользоваться ускоренной процедурой получения разрешений.
Проект предусматривает прокладку 1155-километровой подводной линии электропередачи между Анаклия и румынским городом Констанца.
Еврокомиссия присвоила статус «проекта взаимного интереса» в общей сложности 235 трансграничным энергетическим проектам.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна