|
|
|
В Чхороцку выявили незаконный забой скота без ветеринарного контроля
14.04.2026 16:22
Инспекторы департамента Самегрело — Земо Сванети Национального агентства продовольствия совместно с сотрудниками управления Чхороцку департамента полиции Самегрело — Земо Сванети МВД и департамента экологического надзора в ходе совместного мероприятия выявили в муниципалитете Чхороцку факт забоя животного без ветеринарного контроля.
В результате внеплановой проверки установлено, что физическое лицо К.Ц. (адрес: Чхороцку, село Лецурцуме) без обязательного признания и без регистрации в качестве бизнес-оператора, в обход бойни, осуществляло забой скота с целью последующей реализации.
На месте было опечатано мясо крупного рогатого скота неустановленного происхождения, полученное в результате забоя без ветеринарного надзора.
Физическое лицо оштрафовали и запретили ему заниматься этой деятельностью без обязательного признания, регистрации в качестве бизнес-оператора и выполнения законодательных требований, установленных для бойни.
Мясо животных, забитых без ветеринарного контроля, несёт высокий риск для здоровья и жизни человека. Не покупайте мясо сомнительного происхождения, на котором отсутствует ветеринарное клеймо здоровья — отметка на туше, подтверждающая, что животное прошло проверку до и после убоя и было забито под контролем ветеринара.
Потребитель имеет право потребовать в точке продажи документ, подтверждающий ветеринарную проверку, — форму №2.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна