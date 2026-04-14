В Чхороцку выявили незаконный забой скота без ветеринарного контроля

14.04.2026 16:22





Инспекторы департамента Самегрело — Земо Сванети Национального агентства продовольствия совместно с сотрудниками управления Чхороцку департамента полиции Самегрело — Земо Сванети МВД и департамента экологического надзора в ходе совместного мероприятия выявили в муниципалитете Чхороцку факт забоя животного без ветеринарного контроля.



В результате внеплановой проверки установлено, что физическое лицо К.Ц. (адрес: Чхороцку, село Лецурцуме) без обязательного признания и без регистрации в качестве бизнес-оператора, в обход бойни, осуществляло забой скота с целью последующей реализации.



На месте было опечатано мясо крупного рогатого скота неустановленного происхождения, полученное в результате забоя без ветеринарного надзора.



Физическое лицо оштрафовали и запретили ему заниматься этой деятельностью без обязательного признания, регистрации в качестве бизнес-оператора и выполнения законодательных требований, установленных для бойни.



Мясо животных, забитых без ветеринарного контроля, несёт высокий риск для здоровья и жизни человека. Не покупайте мясо сомнительного происхождения, на котором отсутствует ветеринарное клеймо здоровья — отметка на туше, подтверждающая, что животное прошло проверку до и после убоя и было забито под контролем ветеринара.



Потребитель имеет право потребовать в точке продажи документ, подтверждающий ветеринарную проверку, — форму №2.





