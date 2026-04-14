Парламент одобрил изменения в закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем чтении

14.04.2026 19:01





Законодательный орган в третьем чтении рассмотрел и единогласно — 81 голосом — поддержал изменения в закон «О прозрачности иностранного влияния».



Вопрос на рассмотрение представил первый заместитель председателя юридического комитета Торнике Чеишвили.



Согласно изменениям, полномочия, предусмотренные законом «О прозрачности иностранного влияния», будут осуществляться Государственной аудиторской службы Грузии вместо Национальное агентства публичного реестра.



В связи с внесёнными изменениями в закон «О прозрачности иностранного влияния», также вносятся поправки в «Административно-процессуальный кодекс Грузии» и в органический закон Грузии «О Государственной аудиторской службе».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





