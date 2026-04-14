Парламент Грузии поддержал в первом чтении новую визу C5 для обеспеченных удалёнщиков

14.04.2026 22:50





Парламент Грузии в первом чтении рассмотрел и поддержал поправки в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Проект представил глава комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.



Согласно законопроекту, вводится новая категория обычной визы — C5. Это будет многократная краткосрочная виза сроком на 5 лет, которая даст право находиться в Грузии до 1 года. Она предназначена для граждан так называемых безопасных стран, которые въезжают в Грузию с туристической целью, но при этом смогут работать только в интересах нерезидента и только в том случае, если эта деятельность связана с работой такого нерезидента за пределами Грузии. Такая же виза будет выдаваться супругу и несовершеннолетним детям заявителя.



По словам Махашвили, власти хотят сделать Грузию более привлекательной для высокодоходных удалённых посетителей, особенно на фоне изменения миграционных потоков и событий на Ближнем Востоке. Логика власти простая: такие визитёры обычно больше тратят в стране, что должно поддержать туризм, гостиницы, рестораны и сферу услуг, а также принести в экономику дополнительную иностранную валюту.



Вместе с этим меняются и правила по сборам: за рассмотрение вопроса о выдаче визы категории C5 консульский сбор и госпошлина будут установлены в диапазоне от 20 до 500 долларов.



Если говорить проще, Грузия хочет создать отдельный визовый режим для иностранцев, которые живут в нашей стране как туристы, но зарабатывают за пределами страны.





