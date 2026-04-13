Папа Римский: Я не боюсь Администрации Трампа

13.04.2026 19:29





Я не боюсь администрации Трампа, - об этом заявил Папа Римский Лев XIV после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал его высказывания по поводу войны против Ирана.



По словам Папы Римского, он «не хочет вступать в дебаты с Дональдом Трампом».



«Я не боюсь администрации Трампа или громко произносить послание Евангелия, потому что я верю, что я здесь для этого, и Церковь здесь для этого. Мы не политики, мы не рассматриваем внешнюю политику с той перспективы, с которой это может воспринимать он [Трамп]. Однако как миротворец я верю в послание Евангелия», - заявил Папа Римский.



Папа Римский Лев XIV отметил, что его слова не направлены против кого-либо.



«Я и дальше буду громко высказываться против войны. Я призываю всех искать пути строительства мостов мира и примирения, а также находить способы, чтобы в любое время, когда это возможно, предотвращать войну», - отметил Папа Римский.





