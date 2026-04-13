Сборная Грузии по водному поло впервые в истории сыграет в Суперфинале Кубка мира
13.04.2026 20:05
Сборная Грузии по водному поло впервые в истории сыграет в Суперфинале Кубка мира.
Национальная команда Грузии победила Украину в 1\4 финала, Германию в полуфинале квалификации и прошла в заключительный этап турнира.
Суперфинал Кубка мира пройдет в Австралии с 22 по 26 июля. Соперниками Грузии станут Австралия, Хорватия, Греция, Венгрия, Италия, Черногория и Испания. Это второй финальный турнир в истории Грузии.
13 апреля, национальная сборная сразится в решающем матче за золотые медали квалификации против Черногории. Победа позволит команде, сейчас выступающей во втором дивизионе, официально закрепиться на следующий сезон в элитном турнире, где выступают лучшие сборные.
