Петер Мадьяр: Мы будем продолжать поддерживать хорошие отношения с Грузией

13.04.2026 21:00





«Очевидно, мы продолжим поддерживать хорошие отношения с Грузией», — заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.



Он ответил на вопрос журналиста «Рустави 2», который звучал так: «Учитывая, что Грузию и Венгрию связывает давняя дружба, выражающаяся в стратегическом партнёрстве, как вы будете развивать отношения с Грузией и будет ли более тесное сотрудничество с правительством Грузии?»



«Тот факт, что правительство Виктора Орбана имело тесные связи со странами Балкан или другими государствами, не означает, что у Венгрии ухудшатся отношения с этими странами. Однако, если у Венгрии были плохие отношения с какой-либо страной, мы постараемся их улучшить, потому что в наших общих интересах — работать вместе, сотрудничать и процветать вместе. Я был бы рад посетить Тбилиси или другое место. С нетерпением жду сотрудничества с вами, однако мы не будем вмешиваться во внутренние дела других стран и не будем пытаться влиять на выборы в вашей стране, в Северной Македонии или где-либо ещё. Это не наш стиль и не дело любого европейского правительства. Все избраны для того, чтобы представлять своих избирателей», — заявил Петер Мадьяр.





