4 159 человек официально признаны бездомными в Тбилиси


13.04.2026   20:03


В Тбилиси официально признаны бездомными 4 159 человек. Об этом сообщает городская мэрия.

Этот статус присваивается тем, кто оказался без крыши над головой, не имея регистрации или потеряв ее в столице. Среди них – 1 525 семей, чья жизнь осложняется отсутствием постоянного жилья, причем 566 из них – семьи с детьми.

Мэрия предпринимает шаги для поддержки этих уязвимых групп, предоставляя им жилье, места в приютах или компенсирует оплачиваемую аренду.


