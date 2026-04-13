4 159 человек официально признаны бездомными в Тбилиси

13.04.2026 20:03





В Тбилиси официально признаны бездомными 4 159 человек. Об этом сообщает городская мэрия.



Этот статус присваивается тем, кто оказался без крыши над головой, не имея регистрации или потеряв ее в столице. Среди них – 1 525 семей, чья жизнь осложняется отсутствием постоянного жилья, причем 566 из них – семьи с детьми.



Мэрия предпринимает шаги для поддержки этих уязвимых групп, предоставляя им жилье, места в приютах или компенсирует оплачиваемую аренду.





