США: Блокада судов, входящих и выходящих из иранских портов, будет введена в запланированное время

13.04.2026 18:22





Центральное командование США заявляет, что блокада судов, входящих в и выходящих из иранских портов, вступит в силу сегодня в оговорённое время.



По их информации, любое судно, которое без разрешения войдёт в зону будущей блокады или покинет её, будет подлежать задержанию, перенаправлению и захвату.



Согласно заявлению Центрального командования США, блокада будет распространяться на все транспортные средства вне зависимости от флага.



«Любое судно, которое без разрешения входит в зону блокады или выходит из неё, подлежит задержанию, перенаправлению и захвату. Блокада не будет препятствовать нейтральному транзитному проходу через Ормузский пролив из пунктов назначения, не связанных с Ираном (или не принадлежащих Ирану).



Для справки, Дональд Трамп заявил, что 13 апреля в 10:00 утра по времени США начнётся блокирование судов, входящих в иранские порты или выходящих из них.





