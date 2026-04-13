США: Блокада судов, входящих и выходящих из иранских портов, будет введена в запланированное время
13.04.2026 18:22
Центральное командование США заявляет, что блокада судов, входящих в и выходящих из иранских портов, вступит в силу сегодня в оговорённое время.
По их информации, любое судно, которое без разрешения войдёт в зону будущей блокады или покинет её, будет подлежать задержанию, перенаправлению и захвату.
Согласно заявлению Центрального командования США, блокада будет распространяться на все транспортные средства вне зависимости от флага.
«Любое судно, которое без разрешения входит в зону блокады или выходит из неё, подлежит задержанию, перенаправлению и захвату. Блокада не будет препятствовать нейтральному транзитному проходу через Ормузский пролив из пунктов назначения, не связанных с Ираном (или не принадлежащих Ирану).
Для справки, Дональд Трамп заявил, что 13 апреля в 10:00 утра по времени США начнётся блокирование судов, входящих в иранские порты или выходящих из них.
