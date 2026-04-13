Урсула фон дер Ляйен: Венгерский народ вернулся на европейский путь, это победа фундаментальных свобод

13.04.2026 18:22





«Венгерский народ восстановил свой европейский путь, это победа фундаментальных свобод», — заявила председатель Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен.



«Я действительно хочу сказать венгерскому народу, что вы сделали это снова, несмотря на все препятствия. С этим результатом наш союз стал сильнее. Наш союз стал более единым. Вчера был особенный вечер. Для меня очень важно активно работать с новым правительством Венгрии над реформами, которые должны быть реализованы, и над средствами, которые могут быть предоставлены, потому что венгерский народ этого заслуживает», — заявила Урсула фон дер Ляйен.





