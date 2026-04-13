Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Урсула фон дер Ляйен: Венгерский народ вернулся на европейский путь, это победа фундаментальных свобод


13.04.2026   18:22


«Венгерский народ восстановил свой европейский путь, это победа фундаментальных свобод», — заявила председатель Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, венгерский народ выразил своё мнение, восстановил свой европейский путь, и это является победой фундаментальных свобод.

«Я действительно хочу сказать венгерскому народу, что вы сделали это снова, несмотря на все препятствия. С этим результатом наш союз стал сильнее. Наш союз стал более единым. Вчера был особенный вечер. Для меня очень важно активно работать с новым правительством Венгрии над реформами, которые должны быть реализованы, и над средствами, которые могут быть предоставлены, потому что венгерский народ этого заслуживает», — заявила Урсула фон дер Ляйен.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна