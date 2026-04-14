Лидер «Мечты»: продолжим политику помилования разумно и с осторожностью
14.04.2026 22:44
Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия прокомментировал вопрос помилования, который обычно бывает приурочен и ко дню Светлой Пасхи, но в этом году шестым президентом Грузии акт о помиловании издан не был — соответственно, никто из заключенных не покинул место лишения свободы.
Кирцхалия отметил, что власти всегда стремятся к гуманитарному акту помилования. Он уверен, когда придет время, Михаил Кавелашвили «примет решение, как это делалось и раньше, и этот акт состоится».
Лидер партии власти не уточнил даты возможного помилования и отметил, что «Мечта» будет продолжать политику помилования разумно и с осторожностью.
«Вы хорошо знаете наше, нашего президента, отношение к помилованию, этому гуманному акту. Существуют какие-то традиции, и, возможно, у кого-то были ожидания. Поверьте, что касается помилования и очередного шага в направлении этого гуманного акта, мы всегда стремимся к тому, чтобы все это было исполнено.
Это прерогатива президента. Есть и другие праздники, и я уверен, что, когда придет время, президент примет решение, как делал это и раньше, и этот акт состоится. Не будем конкретизировать даты, это чувствительная тема для многих.
За время правления «Грузинской мечты» гуманитарные акты не являются новостью, и, поверьте, мы обязательно продолжим эту политику — очень разумно и с осторожностью», — отметил Кирцхалия.
Напомним, 14 апреля, в День родного языка, оппозиционная партия «Гахария за Грузию» призвала власти помиловать четырех шахтеров из Чиатура.
