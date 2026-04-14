Иностранные гиды в Грузии намерены добиваться пересмотра квот для иностранцев

14.04.2026 19:22





Иностранные гиды планируют обратиться к грузинским властям с просьбой пересмотреть квоты на работу в стране. Об этом в телеграме сообщил гид Евгений Вяземцев. По его словам, вместе с коллегами он нашел юристов и готовится доказать грузинским властям уникальность авторских экскурсий и добиться пересмотра квот для отрасли.



Как написал Вяземцев, они «невелики, но никогда не равны нулю».



На работу юристов гидам нужно 1500 долларов. Они открыли сбор, чтобы собрать эту сумму. За четыре дня им перевели 3890 лари, что практически полностью покрывает первый этап работы с юридической фирмой.



Постановлением № 70 от 26 февраля к закону «О трудовой миграции» правительство Грузии ввело годичные квоты на занятость иностранцев в некоторых сферах. Согласно новым правилам, ни одной квоты не предусмотрено для курьеров, водителей и гидов.





