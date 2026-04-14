Парламент поддержал в первом чтении поправки к закону «О грантах»

14.04.2026 19:18





Парламент в первом чтении, в ускоренном порядке, рассмотрел и единогласно — 80 голосами — поддержал изменения в закон «О грантах».



Согласно законопроекту, не будут считаться грантами средства, выделенные аккредитованными в Грузии дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и представительствами международных организаций, если они направлены или могут быть направлены на деятельность, исходящую из политических или публичных интересов, подходов или связей иностранного государства или иностранной политической партии.



Как отметил докладчик, председатель юридического комитета парламента Арчил Гордуладзе, если посольство получает средства от своего государства для осуществления собственной деятельности, это не будет считаться грантом и, соответственно, не потребуется согласие правительства Грузии.



Согласно проекту, если посольство намерено выдать грант гражданину Грузии, физическому или юридическому лицу, для этого по-прежнему потребуется согласование с правительством Грузии.







