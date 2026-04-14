ЕСПЧ ответил TV Formula, что правительству Грузии было указано НЕ выдворять оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Садыгова из страны до завершения рассмотрения дела в суде

14.04.2026 16:20





В частности, в пресс-службе сообщили: "Обратите внимание, что 14 января 2025 года и впоследствии, 27 февраля, суд указал правительству Грузии, что г-н [Афган] Садыгов не должен быть выдворен в Азербайджан до завершения рассмотрения дела в суде".



Напомним, 5 апреля МВД Грузии заявило, что журналист и активный участник протестных акций Садыгов был выдворен из страны по решению суда за оскорбление полицейского в социальной сети.

Садыгову был назначен штраф в размере 2000₾, выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну сроком на 3 года.



Глава Центра социальной справедливости (SJC) Тамта Микеладзе пишет, что лишь спустя 10 дней после выдворения Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан в нарушение решения ЕСПЧ Народный защитник Грузии отреагировал только сейчас и заявил, что этот вопрос требует изучения и пообещал дать оценку позже.



Микеладзе пишет: «У Народного защитника даже через 10 дней нет оценки по тяжелейшему, очевидному и демонстративному конвенционному нарушению, на его веб-сайте нет ни одного поста или заявления, и теперь он говорит, что оценка будет в будущем. Это нормально? Мгновенная и своевременная реакция на факты нарушения прав, понимают ли в этом офисе вообще, что это modus operandi?»



Она также напоминает позицию Левана Иоселиани, который объяснял осторожность необходимостью «прагматичной коммуникации» с властями ради результатов. Однако, по её мнению, за три года работы ощутимых результатов нет: гражданское общество разрушено, право на собрания ограничено, фиксируются системные случаи насилия и пыток в отношении участников протестов, а также ухудшение политических прав.



«И где результаты? Что сдержал Народный защитник за 3 года? Режим разрушил гражданское общество, отобрал свободу собраний, в отношении участников собраний пытки и насилие стали системными, ухудшение политических прав, а аппаратом Омбудсмена не только не подготовлено ни одного специального отчёта по этим вопросам, но и не были проактивно использованы международные механизмы защиты граждан».



Также она напоминает случай с лидером оппозиционной партии «Droa» Элене Хоштария, когда обсуждалась практика принудительного раздевания в изоляторах: тогда омбудсмен сообщил о принятой рекомендации правительства прекратить эту практику, однако в последнем отчёте говорится, что она всё ещё продолжается.

Микеладзе критикует то, что даже это не было остановлено, и задаётся вопросом, в чём заключается стратегия ведомства и почему она не объясняется публично.



Она считает, что общество должно получить отчёт о том, насколько оправдана такая стратегия «молчания и осторожности» ценой репутации института правозащиты.





