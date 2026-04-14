Омбудсмен Грузии изучит вопрос выдворения Афгана Садыгова в Азербайджан

14.04.2026 16:19





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что аппарат омбудсмена изучит, насколько правомерно был выдворен из страны азербайджанский журналист Афган Садыгов. На 10-й день после депортации журналиста, отвечая на вопрос журналиста «Нетгазети» Иоселиани заявил:



«Оценка этому обязательно будет дана, потому что существуют разные мнения, и этот вопрос требует изучения. Я имею в виду правовое изучение, и, соответственно, у нас, конечно, будет позиция… Наверное, больше я смогу сказать тогда, когда мы юридически изучим конкретно этот вопрос – насколько правильно он был выдворен из Грузии», - заявил Леван Иоселиани.



Между тем, руководитель Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе назвала это заявление омбудсмена тревожным.



«На грубейшее, очевидное и демонстративное нарушение международной конвенции у народного защитника даже через 10 дней нет оценки, нет ни одного поста или заявления на его сайте, и теперь он говорит, что это будет в будущем. Это нормально? В условиях, когда сеть правозащитников настолько повреждена и ослаблена режимом, омбудсмен должен работать с такой задержкой и пассивностью?» - написала Микеладзе в соцсети Facebook.



Именно её организация защищала права Садыгова во время его пребывания в Грузии.



6 апреля в Грузию прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его визиту предшествовала депортация азербайджанского журналиста Афгана Садыгова на родину, где, по его словам, он не чувствует себя в безопасности.



Баку с 2024 года добивался его выдачи. Журналист в 2020–2023 годах отбывал наказание в Азербайджане по обвинению в вымогательстве, а после помилования переехал в Грузию. Садыгов заявлял, что его преследование в Азербайджане связано с его журналистской деятельностью.





