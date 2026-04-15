|
|
|
В Беларуси задержали фотографа Александра Шишко, возвращавшегося из Грузии
15.04.2026 12:54
Белорусский фотограф Александр Шишко был задержан 11 апреля в аэропорту Минска после возвращения из Тбилиси. Об этом сообщил проект Dissidentby, информацию подтвердил правозащитник Роман Кисляк.
По его словам, Шишко жил в Тбилиси с 2022 года и, вероятно, недооценил риск задержания при возвращении. После Дня Воли 2024 года его имя появлялось в материалах белорусских пропагандистов, а в Беларуси по этому делу проходили обыски.
День Воли (25 марта) связан с провозглашением независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году и считается символом оппозиционного движения.
Власти Беларуси регулярно предупреждают о возможном уголовном преследовании за участие в акциях за рубежом. По данным правозащитников, задержания на границе и допросы возвращающихся в страну граждан продолжаются уже несколько лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна