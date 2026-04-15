В Беларуси задержали фотографа Александра Шишко, возвращавшегося из Грузии

15.04.2026 12:54





Белорусский фотограф Александр Шишко был задержан 11 апреля в аэропорту Минска после возвращения из Тбилиси. Об этом сообщил проект Dissidentby, информацию подтвердил правозащитник Роман Кисляк.



По его словам, Шишко жил в Тбилиси с 2022 года и, вероятно, недооценил риск задержания при возвращении. После Дня Воли 2024 года его имя появлялось в материалах белорусских пропагандистов, а в Беларуси по этому делу проходили обыски.



День Воли (25 марта) связан с провозглашением независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году и считается символом оппозиционного движения.



Власти Беларуси регулярно предупреждают о возможном уголовном преследовании за участие в акциях за рубежом. По данным правозащитников, задержания на границе и допросы возвращающихся в страну граждан продолжаются уже несколько лет.





