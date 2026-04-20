Франция и Германия обсуждают возможность символического членства Украины в ЕС - Financial Times
20.04.2026 22:22
Франция и Германия предлагают Украине предоставить «символические» льготы в процессе вступления в Евросоюз, которые исключают доступ Киева к общему бюджету блока и право голоса до полноценного членства. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
Отмечается, что ранее в Париже и Берлине отвергли предложения Еврокомиссии по упрощению процесса расширения.
Предложение Германии предусматривает предоставление Украине статуса «ассоциированного члена», в рамках которого Киев сможет участвовать во встречах министров и лидеров ЕС, однако не будет иметь права голоса и автоматического доступа к общему бюджету Евросоюза.
В документе Берлина также говорится, что новый статус будет иметь «символическую силу», и его можно будет предоставить политическим решением лидеров ЕС, что позволит избежать длительных процедур.
В свою очередь, Франция называет такую частичную интеграцию «статусом интегрированного государства», при котором доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию будет отложен до момента полного членства.
По данным Financial Times, поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее накладывал вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, вселило определённые надежды на прогресс в этом направлении. Однако большинство стран ЕС опасаются, что ускоренное вступление Украины и других кандидатов может изменить политическую динамику блока и ослабить значение членства.
Два высокопоставленных чиновника Европейской комиссии сообщили, что содержание документов Франции и Германии, вероятно, «значительно сблизится» при подготовке окончательного предложения ЕС.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка отметил, что Киев продолжает обсуждения с государствами ЕС по вопросу членства.
Другой украинский чиновник заявил, что Киев обеспокоен любой размытостью в вопросе членства, поскольку население Украины, уставшее от войны, может воспринять это как слабую альтернативу полноценному вступлению в ЕС.
