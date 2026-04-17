Украинская бригада «Азов» объявила о начале блокады Донецка с использованием беспилотников


17.04.2026   10:38


Украинская бригада «Азов» объявила о начале дроновой блокады города Донецк. Об этом сообщают украинские СМИ.

Первый корпус «Азова» заявил, что все логистические маршруты вокруг Донецка находятся под контролем дронов Сил обороны Украина.

В корпусе отметили, что на дорогах вокруг города будут уничтожаться все военные объекты. В заявлении говорится, что операторы ударных беспилотников действуют в глубокой оперативной зоне, ведя охоту на российскую логистику, а дроны контролируют все логистические маршруты вокруг Донецка.


