Премьер-министр Грузии выступит с речью на заседании лидеров Анталийского дипломатического форума


17.04.2026   11:50


Руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани заявил, что премьер-министр Грузии выступит на панели лидеров Анталийского дипломатического форума.

По словам Жоржолиани, в Анталье также пройдут двусторонние встречи.

«Грузинская делегация во главе с премьер-министром примет участие в Анталийском дипломатическом форуме. У премьер-министра будет возможность выступить на панели лидеров. Также состоятся панельные дискуссии, делегация посетит церемонию открытия. Пройдут двусторонние встречи, в том числе состоится встреча с Реджеп Тайип Эрдоган. Цель форума — максимально способствовать сотрудничеству стран для преодоления глобальных вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся не только в регионе, но и во всём мире», — заявил Жоржолиани.


﻿
