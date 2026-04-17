Премьер-министр Грузии выступит с речью на заседании лидеров Анталийского дипломатического форума

17.04.2026 11:50





Руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани заявил, что премьер-министр Грузии выступит на панели лидеров Анталийского дипломатического форума.



По словам Жоржолиани, в Анталье также пройдут двусторонние встречи.



«Грузинская делегация во главе с премьер-министром примет участие в Анталийском дипломатическом форуме. У премьер-министра будет возможность выступить на панели лидеров. Также состоятся панельные дискуссии, делегация посетит церемонию открытия. Пройдут двусторонние встречи, в том числе состоится встреча с Реджеп Тайип Эрдоган. Цель форума — максимально способствовать сотрудничеству стран для преодоления глобальных вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся не только в регионе, но и во всём мире», — заявил Жоржолиани.





