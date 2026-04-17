Мариам Квривишвили встретилась с учеными и экспертами энергетического сектора

17.04.2026 12:20





Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с представителями академического и научного сообщества в сфере энергетики. Во встрече приняли участие ученые, профессора Грузинского технического университета, а также исследователи и отраслевые эксперты.



По информации министерства, на встрече министр рассказала о 10-летней стратегии развития энергетики, которая охватывает практически все сегменты сектора, и отметила, что министерство придает особое значение сотрудничеству с представителями академической сферы в процессе реализации стратегии.



Мариам Квривишвили подчеркнула масштабные реформы, проводимые в секторе, направленные на обеспечение энергетической независимости Грузии, и заявила, что для этого к 2030 году совокупная установленная мощность страны должна увеличиться до 11 500 мегаватт.



Министр пояснила, что стратегия также предусматривает развитие энергетической инфраструктуры, включая строительство и модернизацию подстанций и линий электропередачи. По ее словам, уже разработаны концепция и план действий по развитию электроэнергетической системы, которые также предусматривают дополнительные инвестиции.



Как отметила Мариам Квиришвили на встрече, важной частью энергетической стратегии является развитие крупных гидроэнергетических проектов, в том числе строительство ГЭС «Худони», «Намахвани» и «Ненскра», которые кардинально изменят структуру сектора и увеличат местные генерирующие мощности. Особое внимание было уделено процессу газификации, расширению энергосети и укреплению инфраструктуры. В ходе встречи была отмечена ежегодно растущая динамика потребления электроэнергии, что требует дальнейшего расширения генерирующих и передающих мощностей.



Встреча прошла в формате «вопрос-ответ». Представители научного сообщества отметили, что такой формат общения приветствуется, поскольку мнения ученых, работающих в секторе, важны для эффективной реализации запланированных реформ. На встрече было отмечено, что подобные встречи станут регулярными. Министр вновь подтвердил свою готовность продолжать сотрудничество с научным сообществом и учитывать его мнения в процессе формирования политики.



На встрече присутствовали заместитель министра экономики и устойчивого развития Инга Пхаладзе, а также представители Государственной электросистемы, Государственной газотранспортной компании, Государственного агентства по нефти и газу, а также энергетических департаментов Министерства экономики и устойчивого развития», — говорится в сообщении.







