Гудушаури: Никакое заявление Захаровой или представителя оккупанта не будет приведено в исполнение

17.04.2026 13:22





Никогда и никакое заявление Захаровой или другого представителя стороны, которая оккупирует территории нашей страны, не будет приведено в исполнение, - об этом в беседе с журналистами заявил депутат «Грузинской мечты» Алуда Гудушаури.



По его словам, заявление представителя северного оккупанта не окажет никакого влияния на Грузию.



«Никогда никакое заявление Захаровой и никакого другого представителя стороны, которая оккупирует территории нашей страны, не будет доведено до конца и приведено в исполнение.



Пока существует хотя бы один грузин, для которого суверенитет, история и будущее нашей страны имеют значение, это никогда не будет реализовано. Грузинский народ настойчиво защищает свои интересы. Нас, может, мало, но мы - грузины и исполненный достоинства народ. Никакое заявление представителя северного оккупанта не окажет никакого влияния ни на наших предков, ни на нас, ни на наше будущее.



Мы неоднократно говорили, что действуем прагматично. Во многих случаях, когда мы говорим, что субъекты «без родины» действуют по внешнему заказу, я не вижу никакой разницы между Захаровой и теми лицами, для которых страна безразлична.



Мы действуем прагматично, и если кто-то путает это слово с чем-то другим, хочу всем сказать, что можно ясно и чётко посмотреть этимологию этого слова. Если и этого не смогут сделать, тогда пусть посмотрят на те шаги, которые мы предпринимаем», — заявил Алуда Гудушаури.



Напомним, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что «вступление Грузии в Европейский союз и присоединение к санкциям против России нанесёт »сильный удар» по её туристической отрасли и лишит её льготных торговых отношений с Россией и странами СНГ».





