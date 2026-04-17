Представители Экспертно-криминалистического департамента приняли участие в международном саммите в Вашингтоне


17.04.2026   13:21


Делегация Экспертно-криминалистического департамента МВД Грузии, под руководством директора департамента Тенгиза Сисаури, приняла участие в международном саммите Cellebrite C2C, который является ведущей платформой для экспертов правоохранительных и следственных органов разных стран мира. Международный форум прошёл в Вашингтоне.

В ходе саммита участники обсудили новые вызовы, возникающие на фоне развития цифровых технологий, а также современные методологии выявления преступлений и обработки доказательств.

В рамках визита два представителя управления компьютерных и цифровых технологий Экспертно-криминалистического департамента успешно прошли первый квалификационный этап международной программы подготовки тренеров компании Cellebrite. Это стало важным шагом как в повышении квалификации сотрудников, так и в укреплении институционального потенциала ведомства.


