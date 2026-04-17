Министр культуры Грузии посетила открытие Парижского книжного фестиваля

17.04.2026 12:56





В Париже, в Гран-Пале, открылся Парижский книжный фестиваль.



На церемонии открытия присутствовали министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе и чрезвычайный и полномочный посол Грузии во Франции, постоянный представитель Грузии при ЮНЕСКО Ираклий Курашвили.



С приветственными речами к гостям фестиваля обратились министр культуры Франции Катрин Пегар, генеральный директор ЮНЕСКО Халед эль-Энани, заместитель мэра Парижа по вопросам культуры, культурного суверенитета и свободных медиа Флориан Ситбон, президент региона Île-de-France Валери Пекресс, директор Paris Livres Événements и Парижского книжного фестиваля Пьер-Ив Беренжер, а также президент Syndicat National de l’Édition и Парижского книжного фестиваля Венсан Монтан.



Мероприятие посетили делегации стран-участниц и представители литературной сферы.



Грузия представлена на фестивале в статусе почётного гостя. Национальный стенд организует Дом писателей при поддержке Министерства культуры Грузии.



«В этом году Грузия занимает очень важное место на Парижском книжном фестивале. Поздравляю Дом писателей и представленных здесь авторов с этим успехом. Я горжусь тем, что наша литература достойно представлена в центре Европы. Хочу отметить, что на грузинском стенде представлены как грузинские, так и иностранные издания. Участие в подобных мероприятиях важно для популяризации нашей страны», — заявила Тинатин Рухадзе.



Национальный стенд Грузии на фестивале откроется сегодня, его откроет министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе.



В этом году Дом писателей Грузии представит разнообразную литературную и культурную программу: более 120 изданий, переведённых на французский язык, и около 10 издательств. В состав грузинской делегации входят прозаики, поэты, переводчики и издатели.



Концепция национального стенда основана на мотивах книги Путешествие на Кавказ французского писателя Александр Дюма. Стенд поможет посетителям открыть для себя грузинскую литературу и культуру. Под слоганом «Путешествуй по Грузии вместе с Александром Дюма» программа включает современную и классическую грузинскую литературу, кинопоказы, детские мероприятия, музыкальные вечера и кулинарные презентации.



Парижский книжный фестиваль является международным литературным событием, в котором Грузия участвует уже в третий раз. Ежегодно фестиваль принимает около 50 стран и более 1000 авторов со всего мира.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





