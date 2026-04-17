Кобахидзе: На фоне событий, происходящих вокруг нас, регион Южного Кавказа приобретает все большее значение

Ираклий Кобахидзе, выступая на панельной дискуссии Анталийского дипломатического форума, заявил, что продолжающиеся в мире войны и геополитическая напряжённость негативно влияют на глобальную ситуацию.



По его словам, конфликты наносят ущерб торговым маршрутам, энергетике, транспорту и экономической стабильности.



«В мире идут войны. Глобальный ландшафт обусловлен геополитической напряжённостью, конфликты затрагивают всё: торговые маршруты, энергетику, транспорт и экономическую стабильность. В этой ситуации необходимо искать фундаментальные решения. Как вы знаете, с нашей точки зрения, мы стремимся стать полноправным членом Европейского союза. У нас цель, схожая с Северная Македония, однако мы видим, что сам Евросоюз сталкивается с серьёзными и фундаментальными вызовами.



На протяжении многих лет у ЕС были определённые сильные стороны: сильная идентичность, высокий уровень благосостояния и прочные позиции в сфере демократии и верховенства права. Сейчас же ЕС сталкивается с вызовами по всем этим направлениям. Это нас беспокоит, и мы надеемся, что ситуация изменится в будущем.



Что касается Южного Кавказа, очевидно, что все эти неопределённости и глобальные вызовы затрагивают и наш регион. Однако на фоне происходящих вокруг событий значение Южного Кавказа только возрастает. Мы стараемся максимально использовать существующие возможности.



На протяжении многих лет Грузия выступала надёжным мостом между Европой и Азией. Мы стремимся ещё больше укрепить эту связующую функцию. В нынешних условиях, когда торговые маршруты сталкиваются с дополнительными вызовами, мы можем предложить нашим партнёрам особые услуги в разных частях мира. Грузия является транзитным узлом для эффективного перемещения товаров, услуг, энергии и цифровых данных.



Мы продолжаем работать над усилением этой функции. Наш подход, ориентированный на мир и прогресс, является успешным. Экономические показатели это подтверждают: за последние пять лет темпы экономического роста Грузии были самыми высокими в Европе — в среднем 9,3% с 2021 года, и текущий год также начался успешно — в январе–феврале зафиксирован рост на уровне 8,4%.



Таково наше видение: сохранение мира в стране, обеспечение стабильности, экономический прогресс и развитие связей. Благодаря этому подходу мы не только сохраняем внутренний мир, но и способствуем более широкому миру в нашем регионе — на Южном Кавказе. Приятно, что в этом направлении мы имеем сильного партнёра в лице Турции», — заявил Ираклий Кобахидзе.







