Рухадзе объяснил продажу банка Liberty и рассказал, почему избавился от «Имеди»

17.04.2026 11:54





Приближенный к правящей партии «Грузинская мечта» бизнесмен Ираклий Рухадзе заявил, что продажа Liberty Bank не имеет никакого отношения к рискам санкций.



«Нет. И более того – вы увидите, что мы продолжим инвестировать в Грузии», – сказал он на пресс-конференции в четверг, посвященной сделке с BasisBank.



Рухадзе настаивает: даже в случае его личного попадания под санкции банк не оказался бы под угрозой. По его словам, корпоративная структура была выстроена так, чтобы изолировать финансовый институт от возможных персональных ограничений. Переговоры о продаже, утверждает он, шли полтора года, и стороны «никуда не спешили».



При этом в отношении телекомпании «Имеди» риторика заметно иная. Рухадзе признает, что этот актив был «проблемным», в том числе из-за политической чувствительности и масштаба влияния.



Рухадзе объявил о продаже «Имеди», который считается главным правительственным «рупором», 6 февраля. За символическую цену в 1 тысячу лари медиаходинг отошел малоизвестному бизнесмену Илие Микелаишвили, также считающемуся сторонником «Грузинской мечты». Уже 26 февраля Лондон объявил о введении санкции против «Имеди» за распространение «российской дезинформации».



Сам Рухадзе – гражданин США, проживающий в Великобритании – утверждает, что не ожидал такого развития событий.



«Честно говоря, я не ожидал, что «Имеди» попадет под санкции. То, что я слышал – я разговаривал с разными людьми, у меня был консультант – не давало оснований думать, что кто-то на это решится. Все-таки речь идет о крупнейшем телеканале, от которого половина населения страны получает информацию… Я думал, что этого не сделают, но сделали», – заявил он.



Сделка с Liberty Bank, напротив, подается как чисто инвестиционное решение. Рухадзе говорит, что не собирается «ни уводить деньги, ни прятать их в сейфе», а планирует вложить их в новые проекты в Грузии – включая, возможно, финансовый сектор.



Параллельно бизнесмен не исключает продажу и других активов. В частности, на рынке уже предлагаются «Грузинский цемент» и «Руставская сталь».



««Грузинский цемент» уже в третий раз выставляется на продажу, потому что компания достигла показателя прибыли в 50 млн долларов значительно раньше, чем мы ожидали. Когда мы ее приобрели, прибыль составляла около 11 млн, затем мы довольно быстро довели ее до этого уровня [50 млн долларов]. И как только мы этого достигли, уже в третий раз наш инвестиционный банк – в этом случае у нас нанят «Ротшильд», а по «Руставскому цементу» работает «Райффайзен» – периодически выводит актив на продажу.



Это нормальная практика. Просто по «Руставской стали»нам пока не удалось достичь такого результата, а по «Грузинскому цементу» – посмотрим. Сейчас мы ведем переговоры, и если выйдем на цену, которая нас устроит, то продадим и этот актив», – заявил Рухадзе.



Все эти активы сосредоточены в инвестиционном холдинге Hunnewell Partners – фактическом операторе бизнес-империи покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили. Рухадзе управляет ею совместно с партнерами Бенджамином Марсоном и Игорем Алексеевым.



Саму сделку между BasisBank и Hunnewell Partners закрыли на этой неделе: китайская Hualing Group получила контроль над 95,99% акций Liberty. Сумма не раскрывается. Объединение банков займет около года.



После слияния новый игрок станет третьим по величине на рынке с активами более 11 млрд лари, но все еще будет заметно уступать лидерам.



