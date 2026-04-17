Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр образования встретился в США с директором регионального бюро UNDP по Европе


17.04.2026   11:34


Гиви Миканаидзе находится с рабочим визитом в США, где встретился с заместителем Генерального секретаря ООН и директором регионального бюро Программы развития ООН по Европе и странам СНГ Иваной Живкович.

Стороны обсудили текущие проекты между Грузией и UNDP, а также перспективы будущего сотрудничества.

Особое внимание было уделено развитию программ профессионального образования и переподготовки, а также партнёрству с UNDP в этом направлении.

Гиви Миканаидзе поблагодарил Ивану Живкович за поддержку системы образования Грузии и выразил готовность к тесному сотрудничеству с UNDP в процессе реализации «Программного документа» на 2026–2030 годы.

Была подчеркнута важность Форума государственных услуг ООН, который состоится в июне текущего года в Грузии.

Со своей стороны, Ивана Живкович положительно оценила реализованные в рамках партнёрства проекты и подтвердила готовность к дальнейшему сотрудничеству с министром.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна