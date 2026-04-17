|
|
|
Министр образования встретился в США с директором регионального бюро UNDP по Европе
17.04.2026 11:34
Гиви Миканаидзе находится с рабочим визитом в США, где встретился с заместителем Генерального секретаря ООН и директором регионального бюро Программы развития ООН по Европе и странам СНГ Иваной Живкович.
Стороны обсудили текущие проекты между Грузией и UNDP, а также перспективы будущего сотрудничества.
Особое внимание было уделено развитию программ профессионального образования и переподготовки, а также партнёрству с UNDP в этом направлении.
Гиви Миканаидзе поблагодарил Ивану Живкович за поддержку системы образования Грузии и выразил готовность к тесному сотрудничеству с UNDP в процессе реализации «Программного документа» на 2026–2030 годы.
Была подчеркнута важность Форума государственных услуг ООН, который состоится в июне текущего года в Грузии.
Со своей стороны, Ивана Живкович положительно оценила реализованные в рамках партнёрства проекты и подтвердила готовность к дальнейшему сотрудничеству с министром.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна