Министр образования встретился в США с директором регионального бюро UNDP по Европе

17.04.2026 11:34





Гиви Миканаидзе находится с рабочим визитом в США, где встретился с заместителем Генерального секретаря ООН и директором регионального бюро Программы развития ООН по Европе и странам СНГ Иваной Живкович.



Стороны обсудили текущие проекты между Грузией и UNDP, а также перспективы будущего сотрудничества.



Особое внимание было уделено развитию программ профессионального образования и переподготовки, а также партнёрству с UNDP в этом направлении.



Гиви Миканаидзе поблагодарил Ивану Живкович за поддержку системы образования Грузии и выразил готовность к тесному сотрудничеству с UNDP в процессе реализации «Программного документа» на 2026–2030 годы.



Была подчеркнута важность Форума государственных услуг ООН, который состоится в июне текущего года в Грузии.



Со своей стороны, Ивана Живкович положительно оценила реализованные в рамках партнёрства проекты и подтвердила готовность к дальнейшему сотрудничеству с министром.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





