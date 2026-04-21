Глава Минздрава: Медикамента, претендовавшего бы на излечение болезни Дюшенна, в мире не существует

21.04.2026 11:59





По информации министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, на рассмотрение заседания правительства Грузии направлен проект поправок, в результате которых, наряду с некоторыми другими редкими заболеваниями, пациентам с болезнью Дюшенна будет расширен доступ к амбулаторным, стационарным и диагностическим услугам.



Как заявил на брифинге министр здравоохранения Грузии, медикамента, претендующего на излечение болезни Дюшенна, в мире на сегодняшний день не существует. Существуют лишь препараты, которые претендуют на замедление течения заболевания, благодаря чему возраст необходимости инвалидной коляски может быть отсрочен на один-три года.



«В последние дни вопросы, связанные с лечением мышечной дистрофии Дюшенна, стали предметом особого внимания. Это тяжелейшее заболевание уже давно находится в центре внимания нашего министерства, и ведётся работа по изучению вопросов, необходимых для принятия решений по данной теме. Речь идёт о безопасности и эффективности медикамента. Несмотря на то, что, исходя из интересов самих пациентов, это не тот вопрос, о котором оправдано открыто и публично говорить, мы всё же считаем своей обязанностью публично предоставить обществу информацию по данному вопросу. Предоставить информацию в условиях, когда вокруг темы участились случаи тиражирования ошибочных взглядов со стороны так называемых специалистов в сфере здравоохранения и политиков, обусловленных либо намерением политизировать вопрос, либо действительно дилетантизмом и некомпетентностью, продвижением которых занимаются политически или коммерчески ангажированные субъекты. Мы сознательно воздержимся от полного раскрытия всех деталей.



Следует отметить, что, несмотря на зафиксированную на одной из недавних встреч жёсткую позицию: «или лекарство, или ничего», мы непрерывно продолжаем работу с частью пациентов и членами их семей, для которых помимо этого важны и другие повседневные потребности. Мы также работаем со специалистами отрасли. Министерство будет интенсивно продолжать эту работу и использовать все имеющиеся у него возможности для повышения эффективности лечения и удовлетворения всех других потребностей. В дальнейшем мы будем на постоянной основе информировать общество о любых новшествах. Таким образом, на рассмотрение заседания правительства Грузии направлен проект поправок, в результате которых, наряду с некоторыми другими редкими заболеваниями, пациентам с болезнью Дюшенна будет расширен доступ к амбулаторным, стационарным и диагностическим услугам.



Медикамента, претендующего на излечение болезни Дюшенна, в мире на сегодняшний день не существует. Существуют лишь препараты, которые претендуют на замедление течения заболевания, благодаря чему возраст необходимости инвалидной коляски может быть отсрочен на один-три года», — заявил Сарджвеладзе.





