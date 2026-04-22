В Украине погиб еще один грузинский боец Бачо Бебия

22.04.2026 11:29





В Украине погиб еще один грузинский боец, Бачо Бебия. Информация об этом распространяется в социальных сетях.



По имеющейся информации, Бачо Бебия погиб во время бомбардировки одной из баз в Николаеве. Тело бойца будет доставлено в Грузию, его похоронят в Зугдиди.





