«Оппозиционный альянс» встречается с послом Великобритании

24.04.2026 12:24





Проходит встреча лидеров «Оппозиционного альянса» с послом Великобритании. Как сообщили лидеры альянса телеканалу «Пирвели», они намерены проинформировать посла об альянсе и запросить целенаправленную помощь международного сообщества.



«Мы намерены объяснить, что задача альянса - не только поражение режима, но и восстановление доверия населения в демократии, и именно поэтому мы начинаем с себя. Это своего рода проект демократической перезагрузки. Второе - как мы планируем победить режим, каков наш путь к победе и, конкретно, чего мы просим у международного сообщества на этом пути, чтобы добиться поражения России в этой стране и чтобы Грузия стала частью свободного мира», - заявила лидер «Федералистов» Тамар Черголеишвили.



Политический секретарь «Национального движения» Георгий Барамидзе отметил, что Великобритания, как и другие друзья Грузии, поддерживает грузинский народ в его стремлении к тому, чтобы страна была цивилизованной, мирной, европейской.



«Мы разговариваем со всеми друзьями Грузии, как спасти Грузию от этой русской банды предателей и криминалов, которая ведет Грузию к изоляции и к России. Великобритания, как и другие друзья Грузии, поддерживает грузинский народ в стремлении к тому, чтобы Грузия была цивилизованной, мирной, европейской, единой и процветающей страной, и не поддерживает эту банду, сотрудничающую с Россией», - сказал Барамидзе.





