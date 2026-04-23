В Брюсселе открылась документальная фотовыставка «Грузия в фокусе»

23.04.2026 13:35





«Если пройти здесь, можно увидеть одну из фотографий, на которой молодой человек, участвующий в демонстрации, держит плакат с надписью: «Вы связались не с тем поколением». Я думаю, что там должно быть написано: «Вы связались не с той страной». Я не теряю надежды, что Грузия вернётся на путь евроинтеграции и останется демократией», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчински на открытии фотовыставки в Брюсселе.



В фойе EEAS были выставлены работы грузинских фотографов, удостоенных премии Евросоюза в области журналистики с 2015 по 2025 год. Центральную часть выставки занимает фотография из зала суда лауреата премии Сахарова, основателя «Netgazeti» и «Barumelebi» Мзии Амаглобели.



«Грузия стоит на перепутье. Её будущее ещё не предопределено, но решения, которые будут приняты в ближайшие недели и месяцы, определят, станет ли Грузия частью европейской семьи, основанной на демократии, верховенстве закона и правах человека, или, к сожалению, вернётся к своему тёмному прошлому. [...], — сказал посол.



По его словам, Евросоюз сделал выбор, когда предоставил Грузии статус кандидата в 2023 году. Герчински заявил, что это был момент большой гордости и радости. С тех пор, по его словам, к сожалению, Грузия больше не находится на правильной траектории: правительство выбрало альтернативную модель — авторитаризм, и отдаляет страну от ЕС. При этом, по словам посла, те, кого можно увидеть на тех фотографиях, — это грузинский народ, народ, который является настоящим европейцем и чье законное место — в Европе. Герчински выразил надежду, что Грузия вернется на путь евроинтеграции.



«Мое главное послание грузинскому народу: «Не теряйте надежду». Мы не можем допустить, чтобы Грузия и замечательный, теплый, гостеприимный грузинский народ вернулись в темные времена насилия, гражданской войны, нищеты, лишений, коррупции. Это не то будущее, которого они заслуживают. Евросоюз готов к поддержке. Как только правительство выразит желание сотрудничать с нами, мы сделаем все возможное, чтобы помочь Грузии стать членом Евросоюза», — отметил Герчински



◾️К гостям выставки также обратился журналист Гурам Рогава и рассказал об угрозах, стоящих перед СМИ в Грузии. Он напомнил, как на него напал и избил спецназовец, когда он вел эфир, и этот факт до сих пор не расследован.

Журналист заявил, что журналистика в Грузии становится всё более рискованной. По его словам, фотография Амаглобели из зала суда — это не просто изображение, а предупреждение о том, что происходит, когда независимые медиа воспринимаются как угроза.

Он подчеркнул, что это не единичный случай, а отражение более широкой проблемы, а сами фотографии — не просто снимки, а доказательства, заставляющие задуматься о будущем страны.

Рогава отметил, что Грузия находится в критическом моменте — между страхом и свободой, изоляцией и евроинтеграцией, молчанием и самовыражением. В этих условиях независимые СМИ, по его словам, играют ключевую роль в формировании демократической среды и требуют внимания к происходящему.





