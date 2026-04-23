Саакашвили: наибольшую угрозу режиму представляли спонтанные акции

23.04.2026 13:26





Третий президент Грузии призывает оппозицию «прекратить личные разборки» и сосредоточиться на основной цели – «отправить в небытие самый разрушительный, циничный и жестокий режим в истории Грузии». На своей странице в социальной сети Facebook Михаил Саакашвили пишет:



«Диктатура на самом деле колеблется, она слабее, чем когда-либо, и последние дни это подтверждают. Образовался огромный вакуум, который должны заполнить активные люди и оппозиция. Чтобы на этот раз не сорваться, необходимо срочно проанализировать все наши ошибки и сделать полезные выводы. Я решил говорить об этом максимально открыто и не собираюсь щадить чьи-либо чувства — если мы хотим набрать силу, необходимо уметь принимать критику.



Большой ошибкой было уступить тему национального патриотизма «коцам», тогда как власть «Национального движения» была глубоко патриотичной, здорово националистической, в то время как нынешние довели патриотизм до циничной имитации и фактически продают страну. Мы не смогли это должным образом объяснить.



Серьёзной ошибкой было игнорирование темы войны и мира – нужно было объяснить, что именно «коцевская» капитулянтская политика, разоружение и потеря союзников ведут к войне.



Особенно большой ошибкой является почти полное игнорирование социальных проблем, что создаёт у людей впечатление, будто оппозиция живёт хорошо и не интересуется проблемами граждан, занимаясь в основном самопрезентацией и внутренними разборками.



Ошибкой является полная подмена политики улицей – улица важна, но без политики будет трудно. Также ошибочно фактически уходить во внутреннюю эмиграцию, снимать с себя ответственность и надеяться только на Запад, постоянно гадая, «о чём звонил Рубио, что привёз Алиев», вместо того чтобы думать, что мы сами должны делать – это вредно.



Хождение по замкнутому кругу ничего не даёт. Назначение дат без должного объяснения также не даёт результата, как мы уже не раз убеждались.



В то же время наибольшую угрозу режиму представляли спонтанные акции, такие как «ночь Гаврилова» и протесты после заявления Кобахидзе (а также международный опыт – Киев 2014, Непал 2025), которые могли бы привести к смене власти, если бы политический спектр был готов. Но спонтанные протесты не возникают сами по себе – это результат накопленной протестной энергии, которая формируется через постоянную работу с людьми. И эта работа не может ограничиваться ни телевидением, ни социальными сетями.



Рейтинги всех телеканалов, как провластных, так и оппозиционных, резко снизились. В социальных сетях мы вращаемся в одном и том же «пузыре», что, наоборот, усиливает разобщённость.



Необходимо выявлять конкретные проблемы и работать над ними через создание активных групп. Идея о том, что «сначала сменим Иванишвили, а потом все проблемы решатся сами собой», в корне неверна. Как его сменить, если не работать на местах.



Также ошибочны подходы, при которых мнение узкого круга важнее мнения широких масс – это облегчает нейтрализацию оппозиции, превращая её в удобную цель.



Напротив, локальные группы, работающие над конкретными проблемами, создают трудности для режима и добиваются небольших побед, которые в итоге могут перерасти в большую победу, генерируя общенациональную протестную энергию.



Я не согласен и с тезисом, что только сильный лидер способен изменить ситуацию. Это было актуально во времена «революции роз», но тогда Шеварднадзе не был диктатором, как и Орбан. Здесь же речь идёт о диктатуре, и поэтому различные группы через асимметричные действия и объединение в нужный момент смогут её свергнуть.



Что должно произойти после смены власти? Сейчас популярна идея, что только коалиционное правительство спасёт Грузию. Несмотря на критику, я скажу, что коалиционное правительство – худшая форма демократического управления, потому что оно ведёт к политической коррупции: ресурсы тратятся не на народ, а на удержание коалиции. Кроме того, в таких условиях сложнее принимать решения.



Одна из главных слабостей оппозиции – её предсказуемость для режима. В целом оппозиция должна перестать двигаться по заранее заданной траектории и ходить по кругу, отказаться от получения денег от внедрённых режимом субъектов даже ценой «незначительных компромиссов», прекратить личные разборки и правильно нацелиться на самый разрушительный, циничный и жестокий режим в истории Грузии и вместе с народом отправить его в небытие», — пишет Саакашвили.



Источник: SOVA

