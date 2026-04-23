Кобахидзе анонсировал новости по Анаклия на фоне визита министра экономики в Китай

23.04.2026 13:59





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал важные новости по проекту глубоководного порта Анаклия на фоне визита министра экономики страны в Китай.



«В ходе визита в Китай будут обсуждаться все темы, включая Анаклию. [Интерес] безусловно сохраняется, переговоры продолжаются, в остальном – подождем», – заявил Кобахидзе журналистам в четверг.



«Давайте подождем развития событий, новости по Анаклии будут в ближайшее время», – добавил он.



Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили отбыла с рабочим визитом в Пекин накануне. Пресс-служба ведомства сообщила, что она уже успела встретиться с министром коммерции Китая Ван Вэньтао. Основной темой разговора стали поправки к соглашению о свободной торговле между двумя странами, а также сотрудничество в области логистики и транспортной инфраструктуры. Однако в пресс-релизе министерства не говорилось, обсуждался ли также проект порта Анаклия.



Проект порта Анаклия стартовал в 2017 году при участии грузино-американского консорциума, однако в 2020 году власти расторгли контракт, обвинив инвестора в невыполнении обязательств. Это произошло на фоне ухудшения отношений между Тбилиси и Вашингтоном, вызванного разногласиями по вопросам верховенства права, судебной реформы и общего политического курса страны.



В мае 2024 года правительство объявило о планах передать 49% акций порта китайско-сингапурскому консорциуму – China Communications Construction Company и China Harbour Investment. Оппозиция расценила это решение как сигнал геополитического разворота, а западные СМИ выразили обеспокоенность возможной передачей Китаю ключевого элемента Среднего коридора.



Официально соглашение с новым инвестором до сих пор не подписали.



На этом фоне интерес к порту все активнее стали проявлять в Вашингтоне. В конце марта площадку строительства глубоководного порта посетил представитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питер Андреоли.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





