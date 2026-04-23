Минсельхоз представил новую государственную программу поддержки сельскохозяйственного сектора

23.04.2026 15:46





Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства представило новую программу — «Государственная программа агрософинансирования», которая основана на обновлённом и современном подходе к поддержке аграрного сектора.



Презентацию программы открыл премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили с приветственными словами.



Давид Сонгулашвили в своей речи подчеркнул результаты последовательной государственной политики за последнее десятилетие и отметил, что за этот период значительно расширились институциональные, инфраструктурные, финансовые и технические механизмы поддержки агросектора, что уже отразилось как на росте производства, так и экспорта.



«Сегодняшний день ещё раз показывает, что при наличии политической воли и долгосрочного видения возможно подготовить совершенно новую, трансформационную программу развития сельского хозяйства. Начинается новый, модернизированный этап развития сельского хозяйства Грузии. Наша цель — полное использование потенциала агросектора, повышение его конкурентоспособности и укрепление позиций на мировых рынках. Программа агрософинансирования была подготовлена на основе широкого диалога с фермерами и с учётом лучших международных практик, исходя из реальных потребностей страны. В результате мы сформировали новое видение поддержки сектора, основанное на эффективности и ориентации на результат. Главная цель программы — ускорение развития агросектора, углубление знаний, содействие росту экспорта и укрепление продовольственной безопасности. Эта реформа должна обеспечить усиление фермеров, производство высококачественной грузинской продукции, импортозамещение и рост экспортного потенциала», — заявил Сонгулашвили.



Как отмечают в министерстве, «Государственная программа агрософинансирования» направлена на создание единой, интегрированной, прозрачной и ориентированной на результат системы. Отбор бенефициаров будет осуществляться на основе заранее определённых и прозрачных критериев, что обеспечит справедливость и эффективность процесса. Также программа предусматривает целевой отбор приоритетных секторов, что позволит оптимально распределять ресурсы и достигать максимального результата.



В рамках программы будут внедрены современные инструменты и механизмы, развиты базы данных и усилена система мониторинга. Это обеспечит непрерывный анализ процессов, оценку результатов и эффективное использование бюджетных средств. Особое внимание будет уделено развитию коммерциализации сельскохозяйственной деятельности, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому развитию сектора и укреплению продовольственной безопасности страны.





