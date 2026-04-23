Аналитики оценили влияние войны на Ближнем Востоке на экономику Грузии

23.04.2026 17:09





Спустя почти два месяца после начала эскалации вокруг Ирана экономика Грузии держится лучше ожиданий, однако рост цен на нефть и повышение тарифов усиливают инфляционное давление. Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart.



Аналитики отмечают: на фоне затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, экономика страны не только избежала серьезного удара, но и демонстрирует ускорение. В марте экспорт товаров вырос на 24% в годовом выражении, денежные переводы – на 9,8%, а обороты по НДС и налоговые поступления остались устойчивыми. Лари после краткосрочного ослабления в начале марта быстро восстановился и вернулся к тренду укрепления – до 2,69-2,7 за доллар.



В компании оценивают рост ВВП Грузии в марте выше 6% год к году. С учетом роста в 8,4% в январе-феврале это указывает на сильный первый квартал. По итогу Galt & Taggart сохраняет прогноз экономического роста на 2026 год на уровне 6%, подчеркивая, что «эскалация пока оказывает ограниченное влияние на более широкую экономическую активность».



При этом главным пострадавшим сектором остается туризм. До конфликта Израиль и страны Персидского залива обеспечивали около 17% туристических доходов Грузии, однако в марте поступления от туризма, по оценке аналитиков, упали на 32% в годовом выражении. Этот спад компенсировали экспорт и переводы, благодаря чему внешний баланс страны остался стабильным и даже улучшился на $280 млн в первом квартале.



В компании рассчитывают, что восстановление авиасообщения в регионе с мая может поддержать туристический сектор, однако по итогам года ожидают лишь умеренный рост числа визитеров.



Геополитическая неопределенность продолжает давить на инфляцию через цены на нефть. После скачка в начале апреля нефть марки Brent стабилизировалась в диапазоне $90-100 за баррель, что выше довоенных уровней. С учетом этого Galt & Taggart повысила прогноз инфляции в Грузии на 2026 год с 3% до 4,2%, указывая также на влияние роста тарифов на электроэнергию с 1 апреля.



Ужесточение инфляционного фона меняет и ожидания по монетарной политике: если ранее рынок рассчитывал на снижение ставки рефинансирования, сейчас аналитики ожидают, что Национальный банк Грузии сохранит ее на уровне 8% до конца года, а к смягчению перейдет не раньше 2027 года.



Отдельно в обзоре отмечается устойчивость валютного рынка. Международные резервы Грузии достигли рекордных $6,7 млрд, а реакция лари на внешние шоки заметно снизилась: если в 2020 году на фоне пандемии валюта обесценилась на 26%, то в марте 2026 года – лишь на 2,7%. Это, по оценке аналитиков, свидетельствует о снижении панических настроений и укреплении доверия к экономике страны.



